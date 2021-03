Espagne : Luis Enrique n'a pas encore trouvé son gardien pour l'Euro

Assez mouvementé depuis la mise en retrait de Luis Enrique suite à la grave maladie de sa fille, le quotidien de la Roja n'a pas été de tout repos. Depuis le retour de l'ancien coach du FC Barcelone, les listes se succèdent, mais il est difficile de dégager un groupe stable. En conférence de presse, le technicien espagnol est notamment revenu sur le poste de gardien de but.

Avec Kepa Arrizabalaga, David De Gea et Unai Simon comme prétendants pour ce poste, il n'a pas encore tranché. Cependant, les deux derniers qui figurent dans la liste de mars partent avec un gros avantage. Luis Enrique va donc faire son choix après les trois prochains matches : «je suis l'entraîneur de l'Espagne et je vais me concentrer sur la recherche du meilleur pour l'équipe nationale dans ces trois matchs. Le reste je ne peux et ne veux pas contrôler.»