La réaction d'Amazon après avoir obtenu les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2

Canal Plus s'est finalement retiré et ne retransmettra pas la Ligue 1 lors des trois prochaines saisons. Amazon via son service Prime Video est pour le moment l'unique diffuseur du championnat de France et vient de publier un communiqué dans lequel il se félicite de cette nouvelle acquisition. La plateforme en ligne a obtenu ce précieux sésame contre 250 M€ pour 8 matches de Ligue par journée, en plus de 9 M€ pour 8 rencontres de Ligue 2 par journée également. Elle ne communique en revanche pas le prix de son abonnement alors qu'il est actuellement de 5,99 euros par mois ou 49 euros par an.

«Amazon et la LFP (Ligue de Football Professionnel) annoncent la signature d'un accord permettant à Prime Video de distribuer en exclusivité 302 matchs de Ligue 1 par saison (soit 80% du championnat de Ligue 1 chaque saison), comprenant notamment le top 10 des « premiers choix », pour une période de trois ans dès le coup d'envoi de la saison 2021-22 au mois d'août prochain. Cet accord historique fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France, avec 8 matchs disponibles en exclusivité sur Prime Video à chaque journée, et marque le début d'une nouvelle ère pour la Ligue 1 avec des matchs distribués pour la première fois en France sur un service de streaming vidéo. En plus du top 10 des meilleures affiches, Prime Video détient également 66 seconds et troisièmes choix, ainsi que les droits sur les magazines du dimanche retraçant les meilleurs moments du week-end et proposant des analyses d'experts. Amazon prévoit également la diffusion de 8 rencontres de Ligue 2 par journée.»