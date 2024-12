Liga : un site de streaming illégal condamné à payer 31,6 M€

On le sait, le streaming illégal est le nouveau cheval de bataille des Ligues et des diffuseurs. En France, la plateforme DAZN est d’ailleurs victime d’un piratage intense depuis qu’elle a récupéré les droits de la Ligue 1.

En Espagne, ce fléau existe aussi depuis plusieurs années et AS nous apprend que Mediapro, qui diffusait les matches de Liga, a obtenu gain de cause auprès de la justice. Le quotidien explique en effet que le célèbre site de streaming Roja Directa a été condamné à payer 31,6 M€ à l’ancien diffuseur en guise de préjudice pour la saison 2014/2015.