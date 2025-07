Norvège : Ada Hegerberg est au coeur des critiques

Phénomène du football norvégien depuis près d’une décennie, l’attaquant de 29 ans Ada Hegerberg est un monument au pays du soleil de minuit. Dix fois championne de France avec l’Olympique Lyonnais avec qui elle a aussi remporté 6 Ligues des Champions, elle a souvent permis à son pays, la Norvège d’aller loin dans les compétitions. Celle qui a été sacrée Ballon d’Or en 2018 a notamment atteint la finale de l’Euro 2013 et comptabilise 93 capes pour 50 buts avec son pays. Cependant, la dynamique n’est plus vraiment la même pour la native de Molde. Devenue remplaçante à l’Olympique Lyonnais où elle n’a inscrit que 7 buts en 22 apparitions, passant derrière Melchie Dumornay qui est pourtant milieu de terrain de formation. Alors que Marie-Antoinette Katoto va arriver la saison prochaine, la situation est floue pour la joueuse sous contrat jusqu’en juin 2027.

Avant de penser à la saison suivante et au mercato, Ada Hegerberg dispute donc l’Euro 2025 avec l’envie de briller avec la Norvège. Et pourtant la dynamique n’était pas géniale pour elle qui n’avait par marqué depuis octobre 2024 et un pion lors d’un large 9-0 contre l’Albanie. Muette contre l’Irlande du Nord (4-0 et 3-0) puis lors de six matches de Ligue des Nations face à l’Islande, la France et la Suisse, Ada Hegerberg avait eu également un faible impact le 26 juin dernier lors d’un amical contre la Suède (2-0). Une panne sèche juste avant l’Euro 2025 qui avait de quoi inquiéter. Mercredi dernier contre la Suisse lors de la 1re journée, cela a d’ailleurs été compliqué pour la Lyonnaise et ses coéquipières avec une première période assez médiocre. Pour autant, Ada Hegerberg a égalisé avant qu’un but contre son camp de Julia Stierli renverse la situation. En fin de match, Ada Hegerberg aurait même pu s’offrir un doublé, mais manquait son penalty alors qu’elle avait précédemment manqué un face-à-face.

Ada Hegerberg pointée du doigt

«Nous avons de très bonnes joueuses offensives dans cette équipe et c’est mon travail de tirer le meilleur d’elles. Ce que je sais de cette équipe, c’est que lorsque nous créons des occasions, nous continuons à nous en créer et nous marquerons des buts, je le sais. Alors voir Ada dans la liste des buteuses aujourd’hui, c’est très bien pour elle, c’est très bien pour l’équipe. En tant que coach je suis très confiante. C’est mon travail de tirer le meilleur d’elles» essayait de relativiser la sélectionneuse Gemma Grainger après cette première sortie victorieuse, mais très poussive. La principale intéressée qui est elle au centre des critiques sait que son leadership est remis en cause et préfère garder le positif : «il y a tellement d’absurdités que je ne prends pas la peine de les commenter. On s’en fiche. C’était une première mi-temps déplorable, mais la deuxième mi-temps a été très bien faite et c’était une victoire d’équipe incroyable. C’est super de gagner. L’objectif est que l’équipe continue de bien jouer et de gagner. Désolé pour le stress inutile à la fin.»

Mais les critiques pleuvent autour d’Ada Hegerberg et de ses coéquipières. Commentateur sur TV2, Endre Olav Osnes a du mal avec la composition de l’équipe : «quand on crée si peu, il est juste de se demander pourquoi Maanum joue à droite, et Graham Hansen joue dans le troisième rôle alors qu’ils jouent dans des rôles opposés dans l’équipe du club.» De son côté, Ernst A. Lersveen journaliste de Nettavisen s’interroge sur le rôle d’Ada Hegerberg qui n’est plus aussi efficace qu’avant : «le succès norvégien dépend-il de la capacité de la buteuse Ada Hegerberg à trouver le chemin des filets ? Non. Mais, bien sûr, ce serait gratifiant pour l’équipe, et bien sûr aussi pour Ada. Certains auraient pu interpréter mon commentaire sur Ada Hegerberg comme signifiant que je ne la voulais pas dans l’équipe parce qu’elle ne marque presque plus de buts.»

Pour lui c’est la Barcelonaise Caroline Graham Hansen qui doit devenir la star de l’équipe à la place d’Ada Hegerberg : «malgré la performance de la Norvège lors des derniers matchs, ce ne sont pas les buts d’Ada Hegerberg sur lesquels nous devons compter. Caroline Graham Hansen est la clé. La Norvège a du mal à dominer ses adversaires et nous pourrions dépendre de quelques moments magiques de Graham Hansen.» Ailière droit du FC Barcelone, la joueuse de 30 ans qui a été deuxième du dernier Ballon d’Or a encore crevé l’écran avec le club catalan et doit faire plus dans cette équipe. De son côté, Ada Hegerberg devra tenter de répondre aux critiques. Si la Norvège est en tête de son groupe et s’est qualifiée en quart de finale, il faudra faire mieux pour espérer avant loin dans cette compétition. Avec une grande Ada Hegerberg cela offrirait plus de chances aux Scandinaves…