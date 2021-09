FC Barcelone : Joan Laporta fixe un ultimatum à Ronald Koeman !

La suite après cette publicité

La nuit a encore été dure à Barcelone, après une nouvelle déroute en Ligue des Champions, face au Bayern cette fois encore. Si ce sont surtout certains joueurs comme Gerard Piqué, Sergi Roberto et Sergio Busquets qui ont été critiqués par la presse catalane, on a appris qu'une réunion entre les principaux dirigeants du club a eu lieu après le match. Et forcément, il a été question de l'avenir de Ronald Koeman, le coach de l'équipe.

Et les informations qui sortent au compte-goutte sont un peu contradictoires. Comme l'indiquent divers médias comme Mundo Deportivo ou Marca, Joan Laporta et ses hommes ont décidé de continuer d'accorder leur confiance au Néerlandais, qui ne sera donc pas démis de ses fonctions. Les dirigeants attendent notamment de le voir avec l'effectif au complet pour analyser le niveau réel de l'équipe et de son entraîneur.

Trois matchs pour convaincre

De son côté, Sport est bien plus incisif et affirme que Koeman n'a que trois matchs pour prouver sa valeur. C'est l'ultimatum qui a été fixé par Joan Laporta, et si le Barça n'obtient pas de bons résultats face à Granada, Cadiz et Levante, l'ancien sélectionneur oranje sera mis à la porte. Le média précise d'ailleurs que l'attitude des joueurs et le contenu proposé par l'équipe seront tout aussi importants que les scores.

Joan Laporta n'est actuellement pas satisfait de l'image laissée par l'équipe et sa patience commence à s'épuiser. Il voyait les choses en grand pour son retour à la présidence, mais pour l'instant la réalité est bien loin de ses grandes ambitions. S'il ne l'a pas licencié après la déroute bavaroise, c'est surtout pour ne pas se contredire, puisqu'il l'avait défendu publiquement à plusieurs reprises ces derniers jours. Ronald Koeman sait donc à quoi s'en tenir.