Maroc : Walid Regragui endosse le statut de favori pour la CAN 2024

Le Maroc est toujours sur son nuage. Après avoir réalisé une Coupe du monde exceptionnelle en atteignant les demi-finales, les Lions de l’Atlas se sont imposés ce dimanche à domicile face au Brésil (2-1). Une victoire de prestige qui prouve que la performance en décembre dernier au Qatar n’était pas éphémère. Après la rencontre, le coach marocain, Walid Regragui, est revenu sur cette incroyable période que vivent ses joueurs actuellement et assume le statut de favori pour la CAN 2024.

« On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler. Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain ». Réponse dans un an donc pour savoir réellement si le Maroc est devenu la nation forte du continent africain.

