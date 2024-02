Le transfert de Saïd Benrahma à l’OL a capoté !

Rebondissement de dernière minute dans le dossier Saïd Benrahma. Cet hiver, le joueur de 28 ans a été dragué par de nombreuses écuries. Très rapidement, l’Olympique Lyonnais, en quête de plusieurs renforts sur les ailes, a coché le nom de l’Algérien. Un élément qui présentait l’avantage d’avoir déjà évolué dans notre chère Ligue 1. En effet, il a porté le maillot de l’OGC Nice, où il a joué entre 2013 et 2018 avec la réserve puis l’équipe professionnelle. Ensuite, il a été envoyé en prêt au SCO d’Angers puis Châteauroux. En 2018, il a tapé dans l’œil de Brentford, alors en Championship (D2 Anglaise).

Là-bas, le natif d’Aïn Témouchent a continué sa progression avant de filer à West Ham en prêt en 2020. Auteur d’un but et sept assists en 33 rencontres toutes compétitions confondues cette saison-là, il a convaincu les Hammers d’avancer main dans la main avec lui. Les Londoniens ont mis environ 23 millions d’euros pour conserver le Fennec (25 sélections, 1 but). Un joueur qui a su se faire une place au sein de l’effectif de David Moyes. Mais cet hiver, l’ancien coach de Manchester United a ouvert la porte à un départ de son joueur, auteur de 22 rencontres toutes compétitions confondues.

West Ham a fait capoter le transfert de Saïd Benrahma à Lyon !

L’OL, mais aussi l’Olympique de Marseille, Fulham ou encore Brentford se sont donc positionnés pour le récupérer. Très sollicité, le joueur, qui n’a pas participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec son pays, a pris le temps de la réflexion. Alors que les Gones ont trouvé un accord avec les Hammers à la veille de la fin du mercato, Fulham a tenté de s’immiscer dans le deal pour recruter le joueur. Mais selon nos informations, West Ham n’était pas forcément pour renforcer une autre écurie de Premier League. Pendant ce temps-là, Saïd Benrahma a donné son accord pour rejoindre l’écurie française avant de passer sa visite médicale, le tout avec l’aval de la DNCG.

Mais alors que les principaux acteurs semblaient se diriger vers un dénouement heureux, à savoir un prêt payant de 5 M€ avec une option d’achat de 15 M€, le transfert de l’Algérien a finalement été avorté. La raison ? Selon les informations relayées par L’Equipe ce jeudi, West Ham n’a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps. D’après le quotidien sportif, le club londonien aurait oublié de renseigner des informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA. Un véritable coup dur pour le club rhodanien qui venait tout juste d’officialiser l’arrivée d’Orel Mangala en attendant celle de l’ancien Niçois. À noter que l’OL envisage de déposer un recours devant la FIFA.