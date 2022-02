Yassin Fekir prolonge avec le Betis Séville jusqu'en 2026

Le Betis Séville vient d'annoncer ce vendredi la prolongation de Yassin Fekir (24 ans), le petit frère de Nabil, jusqu'en 2026. «Yassin Fekir et le Real Betis Balompié ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du jeune joueur», explique le club andalou dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Comme son frère, Yassin Fekir a rejoint les Verts et Blancs en 2019. Prêté au CD Guijuelo en 2019, où il a disputé 21 matchs et marqué trois buts, il est ensuite retourné au Betis et «a joué un rôle de premier plan dans la promotion du Betis Deportivo en Primera RFEF et est actuellement l'un des joueurs les plus talentueux de l'équipe réserve des Verdiblanco», ajoute le club.