PSG : Milan Skriniar de retour dans le groupe face à Lille ?

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain cet été, Milan Skriniar est finalement resté dans le club de la capitale. Écarté depuis plusieurs jours du groupe de Luis Enrique, le Slovaque de 29 ans pourrait y faire son retour pour le déplacement à Lille, ce dimanche soir. Selon L’Équipe, il y a des chances qu’il profite de l’absence éventuelle de Nuno Mendes, malade, pour retrouver le groupe du technicien espagnol.

Arrivé librement il y a un an, le Slovaque de 29 ans n’a pas pleinement convaincu Luis Enrique et Luis Campos. Annoncé du côté d’Al-Nassr et de l’AS Roma, Škriniar est toujours un joueur du PSG, pour le moment. Il faut dire qu’il ne comptait pas se séparer si facilement de son salaire d’un million d’euros par mois. Un départ avorté qui a eu des répercussions sur la fin du mercato parisien, puisque Paris n’a pas pu enrouler un défenseur supplémentaire.

