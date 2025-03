LdN : l’Allemagne accrochée par l’Italie, l’Espagne triomphe des Pays-Bas, le Portugal domine le Danemark

Ce samedi, l’Allemagne, en ballotage favorable après sa victoire 2-1 en Italie, jouait sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations face à l’Italie, sur la pelouse du Borussia Dortmund. Lors du quart de finale aller à Milan, Tonali avait ouvert la marque dès la 9e minute, mais Kleindienst, entré à la pause, et Goretzka avaient renversé la situation avec deux têtes sur des passes de Kimmich (49e, 76e). Le vainqueur de ce match affronterait ensuite le Danemark ou le Portugal en Final Four début juin. Après une entame de match assez calme, l’Allemagne a obtenu un penalty à la suite d’une ouverture de Leon Goretzka. Lancé côté droit, Tim Kleindienst a été accroché par Alessandro Buongiorno (29e).

Pour sa 99e sélection, Joshua Kimmich a ajusté Gianluigi Donnarumma d’un tir précis du pied droit, malgré le bon plongeon du gardien italien (30e, 1-0). La Mannschaft a ensuite rapidement doublé la mise sur un but plutôt improbable. Profitant d’un moment d’inattention de la défense italienne, Joshua Kimmich a vite joué un corner à droite. Jamal Musiala, seul, a conclu du pied droit au premier poteau (36e, 2-0). Les hommes de Julian Naglesmann ont finalement alourdi le score en fin de première période grâce à une réalisation de Tim Kleindienst (45e, 3-0), laissant l’Italie démunie. Au retour des vestiaires, La Squadra azzurra a cependant réagi. Moise Kean a intercepté une passe en retrait avant de battre Baumann d’une frappe du droit (50e 3-1). Kean a ensuite inscrit un doublé (69e, 3-2), avant que Giacomo Raspadori n’égalise sur penalty en toute fin de match (90e+5, 3-3). Cependant, cela n’a pas suffi à renverser la situation. Grâce à sa victoire à l’aller et à son but supplémentaire au cumul des matchs, l’Allemagne poursuit son parcours dans le tournoi.

Le Portugal prend la large, l’Espagne s’en sort aux tirs au but

Autre rencontre, autre scénario. Après un match intense et animé à Rotterdam, où les Pays-Bas et l’Espagne avaient fait match nul (2-2), tout restait à décider ce soir en Espagne. Le vainqueur de ce duel affrontera, pour rappel, la Croatie ou la France en demi-finale. Après l’ouverture du score rapide d’Oyarzabal (8e, 1-0), l’Espagne a tenté de dicter le tempo, mais les Pays-Bas sont restés dans le match. Accroché par Le Normand, Memphis Depay s’est écroulé dans la surface, obtenant un penalty que Clément Turpin a rapidement sifflé. L’attaquant néerlandais a transformé d’une frappe imparable en lucarne (54e, 1-1), relançant la rencontre. À l’heure de jeu, Nico Williams a lancé une offensive et trouvé Oyarzabal, qui a conclu de la tête à bout portant après une première tentative repoussée, signant un doublé (68e, 2-1). Puis, Xavi Simons a centré pour Ian Maatsen, qui a repris le ballon et frappé dans la lucarne droite, égalisant à 2-2 (79e). Lamine Yamal a par la suite inscrit une superbe frappe au poteau gauche, portant le score à 3-2 (104e), avant que Xavi Simons n’égalise presque immédiatement (109e, 3-3). Au terme de la séance de penalties (5-4), c’est bien la Roja qui a validé son billet pour la suite de la Ligue des Nations. Le pays affrontera le vainqueur du match France - Croatie.

Battu à Copenhague (0-1), le Portugal devait, de son côté, impérativement réagir devant son public pour espérer voir la suite de la compétition. Pour ce faire, le coach Roberto Martinez misait sur trois changements dans le onze portugais : Inacio remplaçait Veiga en défense, Bernardo Silva épaulait le milieu à la place de João Neves, et Conceição était titularisé à droite de l’attaque, avec Félix, Jota. Ramos restait sur le banc. Le match s’est rapidement emballé. Après un centre de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo est tombé, apparemment poussé dans le dos par Patrick Dorgu, et l’arbitre a accordé un penalty. Ronaldo s’est avancé, mais son tir a été facilement arrêté par Schmeichel (6e). L’ancien du Real Madrid a ensuite de nouveau échoué face au gardien danois quelques minutes plus tard (17e). Le Portugal a ouvert le score sur un contre son camp d’Andersen à la 38e (1-0), avant que le Danemark égalise grâce à Kristensen en seconde période (56e, 1-1). Puis, Fernandes a contrôlé à 20 mètres et frappé puissamment sur le poteau. Ronaldo a suivi et, dans un Puis, Fernandes a contrôlé à 20 mètres et frappé puissamment sur le poteau. Ronaldo a suivi et, dans un angle difficile, a glissé le ballon par-dessus Schmeichel pour donner l’avantage au Portugal (72e, 2-1). Cependant, Eriksen a égalisé à la 77e (2-2) suite à une erreur de Dias. La fin de la rencontre a été marquée par Trincão. Il a d’abord maintenu son équipe en vie en inscrivant un but crucial en fin de temps additionnel (86e, 3-2), avant d’offrir un avantage décisif en prolongation (91e, 4-2). Gonçalo Ramos a finalement scellé la victoire de son équipe en inscrivant le dernier but (115e, 5-2).