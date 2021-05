Nike présente le maillot domicile de Liverpool pour la saison 2021-2022

Alors que la dernière journée de Premier League se disputera ce dimanche 23 mai, Nike profite de la course à l’Europe en Angleterre pour dévoiler le maillot que les Reds porteront à Anfield la saison prochaine.

Après deux saison historiques où les hommes de Jürgen Klopp ont remporté une Ligue des champions et leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990, cette saison fut plus compliquée avec les blessures de nombreux cadres comme Virgil Van Dijk. Le club aux 6 C1 pourrait même manquer la Ligue des Champions la saison prochaine en fonction des résultats de Chelsea et de Leicester lors de la 38ème journée. De leur côté, les coéquipiers de Mohammed Salah affronteront Crystal Palace et arboreront leur nouvelle tunique.

Un maillot électrique

Le club aux 19 championnats d’Angleterre est équipé par Nike depuis le début de la saison 2020-2021 après avoir été la tête d’affiche de New Balance pendant 5 saisons. « Notre maillot emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité », confiait Billy Hogan, directeur général et directeur commercial de Liverpool après avoir signé un contrat avoisinant les 80 millions d’euros par an sur cinq ans avec la marque à la virgule.

Pour sa première saison avec les Reds, Nike s’était aligné avec l’histoire du club en dévoilant un maillot rouge assez classique avec des flocages blancs et un col en V déjà vu à de nombreuses reprises dans les années 1980 notamment. Cette fois, l’équipementier américain se permet quelques fantaisies en ajoutant des motifs jusque-là jamais vus sur la tunique principale du club de la Mersey.

Sur le fameux fond rouge accompagné de flocages blancs, on retrouve donc des rayures parallèles disposées en diagonale. Sur ces fines rayures qui se présentent dans un rouge vif presque orange fluo, on distingue quelques zigzags qui pourraient s’apparenter à des éclairs. Cette nouvelle teinte rouge se dévoile également sur le bout des manches et le col rond. La partie arrière du col apporte d’ailleurs une touche de vert foncé à cette tunique qui est accompagnée de chaussettes et d’un short du même coloris.