Ligue 1 : les compositions de Rennes - Lens

Suite de cette 13e journée avec la rencontre entre le Stade Rennais et le RC Lens. En difficultés depuis deux mois et désormais éliminés de toutes compétitions européennes, les Bretons ont besoin de points pour rejoindre le wagon de tête de la Ligue 1. Julien Stéphan se prive de Camavinga au coup d'envoi pour aligner Nzonzi, Bourigeaud et Léa-Siliki au milieu.

En face, le Racing connaît un petit coup de moins bien mais peut se targuer d'avoir un effectif au complet. Franck Haise aligne son 3-4-3 habituel avec les titularisations de Kakuta, Sotoca et Kalimuendo devant. Ganago est lui bien présent mais démarre sur le banc.

Les compositions :

Rennes : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Nzonzi, Bourigeaud, Léa-Siliki - Del Castillo, Hunou, Tait

Lens : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss, Cahuzac, Fofana, Sylla - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo