Naples : une anomalie cardiaque détectée pour Adam Ounas

Présent lors de la CAN au Cameroun avec l'Algérie, Adam Ounas n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec les Fennecs, qui sont déjà éliminés de la compétition. Interrogé sur l'absence de son attaquant en conférence de presse, le sélectionneur algérien Djamel Belamadi a expliqué que le joueur de 25 ans avait été touché par le Covid-19 et que lors d'examens médicaux une anomalie cardiaque avait été détectée.

«Adam a été positif au Covid, il a refait le test après et le résultat était négatif. Avec cela, il a fallu passer des radios pulmonaires et pleins d'autres examens. Les médecins ont décerné une anomalie au niveau du cœur. Cela ne veut pas dire qu'il a un problème, mais c'était lié à son test positif. La CAF a décidé qu'il n'était pas en mesure de jouer » a détaillé le coach algérien. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'OGC Nice, qui est sous contrat avec Naples depuis 2017 a disputé 53 matchs avec le maillot napolitain, inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives.