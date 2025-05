Monterrey : Sergio Ramos taclé par son nouvel entraîneur

Alors que le CF Monterrey achève peu à peu sa préparation pour la Coupe du Monde de Clubs, où il retrouvera l’Inter Milan, River Plate et les Urawa Reds, le club a pris la décision de changer d’entraîneur, et de nommer l’Espagnol Domènec Torrent. En conférence de presse, le tacticien n’a pas été tendre avec ses compatriotes Sergio Ramos et Sergio Canales, qu’il compte bien traiter comme n’importe quel joueur de l’effectif.

La suite après cette publicité

«Ce que j’ai fait avant, ou ce que Sergio Canales ou Sergio Ramos ont fait, ne m’aide pas. Je me fiche de ce qu’ils ont fait avant, nous partons de zéro. Mais ce sont des joueurs de classe mondiale», a expliqué l’ancien assistant de Pep Guardiola à Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City. Sous la direction de son ancien entraîneur, l’Argentin Martín Demichelis, l’équipe a subi une série de revers frustrants : une élimination en huitièmes de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF, ainsi qu’en quarts de finale de Coupe du Mexique.