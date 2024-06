L’UEFA inflige une amende à la Croatie

La Croatie a été sanctionnée. Dans un communiqué publié ce samedi, la Fédération Croate de Football a annoncé avoir été condamnée à une amende de 28 000 euros pour avoir allumé des fumigènes (17 500 euros) et lancé des objets (10 500 euros) par certains supporters croates lors du match Croatie - Albanie disputé le 19 juin, à Hambourg.

Pour rappel, la Croatie avait déjà été condamnée à une amende après son premier match au sein du groupe B contre l’Espagne, perdu 3-0. «La Fédération croate de football remercie les supporters croates pour leur excellent soutien et les appelle une fois de plus à s’abstenir d’allumer et de lancer des fusées éclairantes».