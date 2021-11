PSG : Gianluigi Buffon croit en la montée de puissance de Gigio Donnarumma

Dans un entretien accordé à l'émission Tiki Taka – La Repubblica del pallone d'Italia 1, le gardien de but italien Gianluigi Buffon, aujourd'hui à Parme en Serie B, s'est livré sur le sort de son compatriote et ancien coéquipier en sélection Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain : «Je pense que Gigio a fait un choix plus que justifié. Cette saison, il a quelques difficultés mais je pense qu'il sera un titulaire dans un avenir proche.»

La suite après cette publicité

L'ex-portier de la Juventus est également revenu sur son passage au club de la capitale : «En février de cette année-là, j'ai décidé d'arrêter parce que je pensais que je ferais la Coupe du monde et je voulais boucler la boucle avec ça. J'ai dit à mon avocat que je voulais arrêter à moins que le Real Madrid, le Barcelone ou le PSG ne m'appelle. Et après 20 jours, l'appel est arrivé. À ce moment-là, il semblait dommage de renoncer à une telle expérience, dans un tel club et avec une offre financière aussi importante.»