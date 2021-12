Le FC Barcelone croit plus que jamais à l'arrivée d'Erling Haaland, l'impressionnante short-list offensive du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le Barça y croit pour Haaland

Malgré des finances dans le rouge écarlate, le FC Barcelone ne désespère pas de réaliser de grandes choses sur les prochains mercatos. Depuis deux jours et la réunion entre Mino Raiola et le président du Barça, Joan Laporta, la presse catalane s'enflamme sur une possible arrivée d'Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, l'été prochain en Catalogne. Pour Mundo Deportivo ce matin, «c'est clairement possible» pour le club culé de recruter le colosse norvégien. Les dirigeants blaugranas s'affairent ces dernières semaines afin de trouver la meilleure solution financière pour attirer Haaland. Tout en faisant attention à ne pas détériorer encore plus les finances du club. Bonne chance.

L'impressionnante short-list du Bayern

Gros dossier mercato ce mercredi matin en une du magazine Sport Bild. Le média se penche sur les pistes de la short-list offensives du Bayern Munich pour l'été prochain. En cas de départ de Robert Lewandowski et/ou de Kingsley Coman, les dirigeants du plus puissant club d'Allemagne ne seraient pas à court d'idées. Selon le média, les noms d'Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Federico Chiesa (Juventus) et bien sûr Erling Haaland (Borussia Dortmund) seraient en haut de la pile des dossiers munichois. Une petite surprise concernant le Norvégien puisqu'il y a quelques mois, les Bavarois semblaient abandonner l'idée. À croire qu'ils ont changé d'avis...

Dybala va coûter 90 M€ à la Juve !

Alors que la Juventus se prépare à être très active sur le prochain mercato d'hiver, la Vieille Dame tente avant tout de finaliser la prolongation de contrat de son attaquant phare, Paulo Dybala. L'Argentin devrait bien prolonger son bail, selon le Corriere dello Sport du jour. Celui-ci devrait courir jusqu'en juin 2026 désormais. Mais cela aura un coût élevé pour les finances turinoises. D'après le média, cette prolongation pourrait coûter jusqu'à 90 M€ à la Vieille Dame. Un investissement, «un achat» même pour le Corriere. Une fois officialisée la nouvelle, la Juve va pouvoir se pencher sur son recrutement extérieur.