Le Real Madrid a déjà une préférence entre Mbappé et Haaland

Le Real Madrid pourrait passer à l’offensive pour un attaquant cet été. Le coup de moins bien de Karim Benzema, souvent blessé, inquiète la Casa Blanca, qui pense à recruter un joueur de classe mondiale. Les Merengues pourraient se lancer cet été ou le prochain, puisqu’il sera plus facile pour eux d’approcher des éléments comme Erling Haaland, qui aura une clause avantageuse pour quitter Manchester City, ou Kylian Mbappé, qui pourrait être libre s’il ne lève pas l’option pour rester jusqu’en 2025.

Et entre les deux stars, les champions d’Espagne ont visiblement déjà une grosse préférence. En effet, AS assure que le Real Madrid a un faible pour Kylian Mbappé, talentueux et surtout plus charismatique que le Norvégien. Ce dernier plaît aussi, lui qui est perçu comme un super buteur. Mais à choisir, c’est KM7 qui a leur préférence. Mais les Madrilènes ne se plieront pas en quatre pour le Français, qui devra faire des efforts si jamais il veut signer là-bas.

