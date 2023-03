Le Real Madrid envoie un message brutal à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour ! Et l’international français n’a eu besoin de personne pour le relancer car il s’est chargé seul de remettre de l’huile sur le feu. En effet, après la défaite et l’élimination face au Bayern Munich en 1/8e de finale de la Ligue des Champions (3-0 sur les deux matchs, ndlr), le champion du monde 2018 a pris la parole en zone mixte. Face aux journalistes, KM7 a évoqué son avenir.

« Non, non non (il ne reconsidère pas son avenir au PSG), je suis tranquille. La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra.» La fin de sa déclaration a mis le feu en Espagne. Là-bas, ses moindres faits et gestes sont scrutés de près. Autant dire qu’avec sa sortie médiatique de mercredi soir, les médias ibériques se sont affolés. Jeudi, Marca lui a d’ailleurs accordé sa Une avec le message suivant : "si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…"

Une référence claire au Real Madrid, qui a remporté 14 Champions League. Defensa Central avait d’ailleurs ajouté que les Merengues ont surveillé de près ce qu’il s’est passé mercredi soir à Munich. Car les Merengues n’ont jamais oublié Kylian Mbappé. Ce, même si le Français les a plantés pour prolonger au PSG l’été dernier. Hier soir, le cas KM7 a été de nouveau traité dans l’émission El Chiringuito. Plutôt proche de Florentino Pérez, le présentateur vedette, Josep Pedrerol, a fait des révélations sur le sujet. Ainsi, il a expliqué que le président du Real Madrid ne compte pas appeler Nasser Al-Khelaïfi pour Mbappé. Pedrerol a également partagé le message envoyé par la Casa Blanca : «si le joueur veut venir, qu’il se libère».

Marca confirme en expliquant que c’est le joueur de 24 ans qui devra pousser pour s’en aller car Madrid ne négociera pas avec NAK, avec lequel les relations sont rompues. Le média ibérique ajoute que le joueur, qui ne semble pas vouloir exercer son option pour prolonger jusqu’en 2025, devra revoir ses exigences, notamment financières, à la baisse en cas de signature au Real Madrid. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu attendent donc un geste fort de la part de l’international tricolore. L’an dernier, ils s’étaient pliés en quatre pour le faire venir. C’est visiblement à son tour de faire des efforts si jamais il veut porter le maillot madrilène.