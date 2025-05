PL : Manchester City se manque contre Southampton, Brighton et Brentford peuvent espérer l’Europe

Liverpool déjà champion et les relégués en Championship déjà connus, la fin de saison de Premier League n’est pas la plus passionnante cette saison. Mais pourtant, la course à l’Europe est encore loin d’être décidée et Manchester City (3e) se déplaçait justement chez la lanterne rouge Southampton afin de faire un grand pas vers sa qualification en C1. Mais tout a été plus compliqué que prévu pour les Cityzens, incapables de faire la différence (0-0). Relégués depuis, les Saints peuvent être fiers d’avoir accroché City, qui devra assurer sa place en Ligue des Champions contre Bournemouth lors de la 37e journée.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Brentford pouvait encore rêver d’une place en Coupe d’Europe. Et c’est chose faite grâce à sa courte victoire contre Ipswich grâce à un but de Schade (1-0, 18e), permettant aux Bees de revenir à la 8e place qui serait qualificative en Ligue Europa Conference si Manchester City remporte la FA Cup. Même chose pour Brighton, dans le même cas que Brentford et avec le même nombre de points grâce à son court succès à Wolverhampton, sur un penalty de Welbeck (1-0, 28e) et une réalisation de Gruda (2-0, 85e). Enfin, Everton (13e) s’est imposé contre Fulham (11e) sur le score de 3-1, dans un match sans grand intérêt.