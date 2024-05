Anthony Martial annonce son départ de Manchester United

Après neuf années passées chez les Red Devils, l’aventure d’Anthony Martial (28 ans) à Manchester United est bien terminée. Dans un long message sur les réseaux sociaux, l’international français fait ses adieux à son club actuel et à ses supporters et annonce son départ à l’expiration de son contrat, à la fin du mois de juin. «C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris aujourd’hui pour vous dire au revoir. Après neuf années incroyables au sein du club, le temps est venu pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière», expliquait Anthony Martial, avant de remercier ses fans.

La suite après cette publicité

«J’aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vos chansons, vos encouragements et votre amour pour le club sont des souvenirs qui resteront gravés dans mon cœur à jamais. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous mes coéquipiers, au personnel technique et à tous les membres du club que j’ai rencontrés au cours de mes 9 années ici. Je suis fier d’avoir pu partager ces expériences avec vous», a-t-il ensuite ajouté.

À lire

Une légende de Manchester United se trouve moins forte que Kobbie Mainoo

Anthony Martial se prépare à un nouveau défi

«Depuis mon arrivée en 2015, j’ai eu l’immense honneur de porter ce maillot et de jouer devant vous, les meilleurs supporters du monde (…) Manchester United sera toujours dans mon cœur. Ce club a laissé sa marque dans ma carrière et m’a offert une incroyable opportunité de jouer devant vous. Je pars pour relever de nouveaux défis, je serai toujours un Diable Rouge et je continuerai à suivre les résultats du club avec passion», assure l’ancien de l’OL et de Monaco, arrivé en 2015 à MU contre la somme d’environ 60 millions d’euros.

La suite après cette publicité

La fin d’une aventure pour le Golden Boy 2015, qui avait surpris toute l’Angleterre pour ses débuts en Premier League en étant élu meilleur joueur du mois de septembre en Premier League. Mais le Français, outre des événements extra-sportifs et des blessures, avait perdu sa place au fil des années et avait effectué un prêt peu concluant avec Séville, en 2022. Auteur de 90 buts en 317 matches avec Manchester United, il n’aura joué que 13 rencontres de Championnat cette saison, pour un but marqué.