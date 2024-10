PSG - Strasbourg : Désiré Doué doit faire beaucoup mieux

Fin de la trêve internationale et retour de notre bonne vieille Ligue 1 ce weekend. Après avoir dû se contenter d’un match nul contre l’OGC Nice il y a 15 jours, le Paris Saint-Germain était de retour au Parc des Princes pour y défier le RC Strasbourg, dans le cadre de la 8ème journée de championnat. Une rencontre qui avait tout l’air d’un test XXL pour les Parisiens qui s’apprêtent à affronter le PSV Eindhoven en Ligue des Champions mardi soir prochain. Et c’est ainsi que Luis Enrique a opté pour un léger turnover afin de maximiser ses chances en C1. L’entraîneur espagnol a donc offert des minutes à Milan Škriniar, Lucas Beraldo, Senny Mayulu mais aussi Désiré Doué. Recruté pour la somme de 50 millions d’euros, l’ancien Rennais a bien du mal à briller sous le maillot parisien en ce début de saison. Trop discret dans le jeu, il semble encore un poil bridé et hésitant dans ses prises de décisions.

Mais la confiance règne toujours entre l’entraîneur et le joueur. Malgré des prestations loin des attentes, le jeune milieu parisien a encore le soutien infaillible de Luis Enrique : «Pour moi, il a bien joué, il s’adapte au style de notre équipe mais c’est un joueur très talentueux. Il est aussi très jeune, avec beaucoup d’envie et je suis très content de Désiré Doué». Ce sont en ces termes que Luis Enrique avait parlé de sa recrue estivale il y a un peu moins d’un mois, après le match nul contre le Stade de Reims (1-1). Face à Strasbourg, le natif d’Angers fêtait seulement sa 2ème titularisation en Ligue 1 cette saison avec le PSG, après être apparu seulement 145 minutes depuis le début de cette campagne de championnat. Des morceaux de rencontres inaboutis, très peu de différences effectuées mais surtout un rôle à définir et à affirmer au sein de PSG…

Des ratés et des pertes de balle…

La première période de Désiré Doué a été très compliquée, à l’image de cette trop grande hésitation face au but qui a permis le retour de Sarr en défense, bloquant ainsi la tentative du Parisien (6e). Au cours de la rencontre, l’ancien Rennais a perdu 7 duels mais surtout 19 ballons. Un manque de justesse et de propreté qui n’inquiètent pas réellement Luis Enrique : «Désiré Doué peut jouer à plusieurs postes, les trois de devant et aussi au milieu, car il a énormément de polyvalence et je suis très satisfait de son match. Il est bien physiquement, au point techniquement et il a la mentalité adéquate. Il a joué 90 minutes à un très bon niveau même s’il était fatigué sur la fin et je suis confiant pour son futur proche», a néanmoins temporisé l’entraîneur espagnol qui n’avait rien de négatif à dire samedi soir en conférence de presse après la victoire de son équipe.

Dans le second acte, le numéro 14 du PSG a été légèrement mieux, se procurant de belles tentatives. Aligné comme ailier droit, il est quand même auteur d’un bon centre pour Mayulu (57e), et est directement impliqué sur le but d’Asensio grâce à sa reprise de volée repoussée par Petrovic (47e). En tentant de mettre un peu de vie dans le jeu parisien par la passe ou les dribbles, Désiré Doué a montré ses qualités, bien que l’ensemble reste insuffisant et en manque criant d’efficacité et de réalisme. A 19 ans, Désiré Doué a bien du mal à briller avec régularité sur une rencontre, lorsqu’il est placé sous les projecteurs. Rien d’alarmant, mais les premières interrogations se posent compte tenu de la somme déboursée par le club parisien et les longues et harassantes négociations estivales qui ont été nécessaires pour verrouiller son arrivée dans la capitale.