Affaire Messi : Jérôme Alonzo fracasse le PSG

Ancien joueur du Paris Saint-Germain (2001-2008) devenu aujourd’hui consultant pour L’Équipe et Prime Video, Jérôme Alonzo n’a pas manqué d’être interrogé sur la situation actuelle du club de la capitale et la sanction infligée à Lionel Messi. Et sans surprise, l’ancien gardien de but estime que le principal responsable dans cette affaire est le PSG. Dans les colonnes du Parisien, il n’y est d’ailleurs pas allé de main morte.

« Pour inventer autant de trucs improbables, personne n’arrive à la cheville de ce club. (…) Le mec qui proposerait la série PSG à Netflix serait embauché sur-le-champ. C’est du génie de se créer à ce point autant de problèmes. (…) Messi méritait de se faire taper sur les doigts et il se prend un coup de poing en pleine face. C’est bien pratique de le fracasser. Tu ne voulais pas passer pour un con en disant « je ne veux plus de Messi ». Et tu te jettes sur la première faute. Mais pas sûr qu’ainsi, tu ne passes quand même pas pour un con à désigner Messi comme un voyou. Le gérer comme un gosse de CFA 2 qui a mis un coup de boule à un adversaire, cela prouve que c’est toi l’incompétent… (…) Je fais le pari que le prochain qui fautera ne prendra pas deux semaines de suspension. Notez-le bien, je suis sûr de moi. Si c’est Kylian (Mbappé) qui fait ça l’an prochain et loupe un entraînement, je suis bien curieux de savoir si la sanction serait la même. C’est de l’enfumage, je le répète ». C’est dit.

