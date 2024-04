LdC Asiatique : Al Ain élimine Al-Hilal et file en finale

La semaine dernière, Al Ain, club des Emirats Arabes Unis, avait battu Al-Hilal sur le score de 4-2. Et ce, après avoir éliminé l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ce soir, c’était le match retour en terres saoudiennes, et même si l’équipe de Neymar (absent) l’a emporté sur le score de 2-1, c’est Al Ain qui jouera la finale.

Les buts de Ruben Neves (4e, sp) et de Salem Al-Dawsari n’auront pas suffi, et Al Ain s’impose sur le score de 5 à 4 au cumulé. Le club émirati affrontera le vainqueur de l’autre demie entre les Japonais du Yokohama Marinos et les Coréens d’Ulsan en finale.