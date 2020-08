Everton : visite médicale dans la semaine pour James Rodriguez

Dans la (longue) liste des indésirables du Real Madrid, on retrouve James Rodriguez. Le Colombien n'était pas dans les plans de Zinédine Zidane : il n'a joué que 14 matchs cette saison. Son départ, à un an de la fin de son contrat, semble inévitable. Et un homme est prêt à aller à sa rescousse : Carlo Ancelotti, qui l'a déjà eu sous ses ordres à Madrid et au Bayern.

Ainsi, Everton serait favori pour récupérer le milieu offensif et aurait même bouclé son arrivée. Selon TalkSport, il devrait arriver en Angleterre en prêt pour une saison. Le média avance que les Toffees sont tout proches de signer le contrat alors que le joueur de 29 ans devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Pour le milieu, Carlo Ancelotti pourrait aussi retrouver Allan, également attendu.