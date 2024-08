LdC : Lille connait son possible futur adversaire

Semaine décisive pour le LOSC en Ligue des Champions. Ce lundi, le club nordiste devait découvrir l’identité de son adversaire potentiel pour les barrages, dernière étape avant d’accéder à la nouvelle phase de poules de la Ligue des Champions. Potentiel, car pour arriver aux barrages, il faudra se défaire d’un sacré adversaire, le Fenerbahçe de José Mourinho. Le match aller se tiendra mardi soir, à Valenciennes (puisque le stade du LOSC est utilisé pour les Jeux Olympiques).

Le tirage, lui, a permis de savoir à qui Lille pourra se frotter. Et ce sera le vainqueur de la rencontre entre le Slavia Prague et l’Union Saint-Gilloise. Ces deux adversaires s’affrontent dans le cadre du troisième tour préliminaire, comme Lille et Fenerbahçe.