U18 : la France vient à bout de l'Algérie

Les Jeux Méditerranéens se poursuivaient, ce jeudi soir, du côté d'Oran en Algérie et la troisième journée du tournoi offrait une opposition entre la France et l'Algérie, via leurs équipes U18. Après des débuts victorieux contre le Maroc (1-0), les jeunes français restaient sur un nul concédé contre l'Espagne (1-1). Déterminés à poursuivre l'aventure dans cette compétition, les Tricolores démarraient au mieux.

Décisif, Amine Messoussa s'offrait un doublé avant même la fin de la première demi-heure (8e, 28e). Devant à la pause, la France redonnait cependant espoir aux Fennecs au retour des vestiaires. Sur penalty, Chegra réduisait ainsi la marque (58e). À dix minutes du terme, l'Algérie parvenait même à égaliser grâce à Benmazouz, auteur d'une belle tête (80e) mais dans la foulée, c'est finalement Bouanani, sur penalty, qui donnait la victoire à la France (81e). Malgré une dernière frayeur, sur coup franc indirect, dans le temps additionnel, les Français s'imposaient d'une courte tête (3-2).

Les compositions d'équipe

Le XI de la France

[#U18] 🚨 Une qualif à chercher pour la suite de la compétition ! Voici la composition tricolore pour affronter l’Algérie à domicile. pic.twitter.com/1mth8SOZHC — 🏆 Équipe de France Jeunes 🇫🇷 (@edfjeunes) June 30, 2022

