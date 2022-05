L'Inter a proposé un échange avec l'Atlético de Madrid

L'été dernier l'attaquant Joaquin Correa rejoignait l'Inter Milan en provenance de la Lazio Rome, tandis que son compatriote argentin Rodrigo De Paul quittait lui l'Italie pour s'installer en Espagne et évoluer sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Si le milieu semble s'être imposé comme un joueur important dans la rotation des Colchoneros, la donne semble être un peu différente pour l'Intériste.

Et dans ce sens, les Nerazzurri, qui sont intéressés par De Paul depuis son passage à l'Udinese, auraient proposé à leurs homologues madrilènes un échange entre les deux Argentins selon AS. L'Atlético Madrid ne se montrerait pour le moment pas réceptif à l'idée de lâcher un joueur acheté 35M€ il y a seulement un an.