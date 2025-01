Le départ d’une pépite en Arabie saoudite choque le FC Barcelone

L’Arabie saoudite met la pression sur le Barça. Ces dernières heures, on a appris que le championnat saoudien allait s’offrir un joueur du FC Barcelone. Pas Pedri, qui devrait rester en Catalogne malgré l’intérêt prononcé des autorités saoudiennes pour ses services, mais Unai Hernandez. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais il s’agit d’un des jeunes les plus prometteurs du Barça en ce moment.

Le milieu de terrain de 20 ans, repositionné en tant qu’ailier gauche cette saison, est effectivement le leader offensif de l’équipe B du Barça, et il a disputé toutes les rencontres possibles, étant le joueur le plus utilisé par son coach Albert Sánchez. Avec 9 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres, il était considéré comme un joueur qui pourrait, d’ici peu, être utilisé par Hansi Flick en équipe première. L’an dernier, il avait déjà terminé la saison avec 10 buts, et il avait réalisé la tournée estivale avec l’équipe première. Il était considéré comme un joueur important en interne, et les deux parties négociaient une prolongation de son contrat qui expire en juin.

Un départ complètement inattendu

Mais voilà que, selon tous les médias catalans, il devrait rejoindre… l’Arabie saoudite. Al-Ittihad, club de N’Golo Kanté et Karim Benzema, est ainsi sur le point de se l’offrir pour une somme comprise entre 5 et 6 millions d’euros. Le joueur aurait même déjà demandé au club blaugrana de le laisser filer. Un départ surprenant, puisque même si Hernandez n’était peut-être pas promis à un avenir à la Gavi ou à la Pedri, tout le monde semblait convaincu qu’il allait au moins avoir des opportunités en A et pouvoir avoir une carrière en première division. Une grosse perte sur le court terme pour le Barça B également, qui lutte pour ne pas descendre et risque de perdre son joueur le plus décisif.

Une décision qui a surpris du monde au FC Barcelone, où on ne s’attendait pas du tout à un départ si soudain, ni vers une telle destination. Surtout, on a peur que ceci se reproduise à l’avenir, alors que l’Arabie saoudite cherche aussi à recruter des jeunes joueurs et pas uniquement des stars ou des joueurs confirmés. « Les pétrodollars regardent en direction de La Masia ; un avertissement sur ce qui peut arriver à l’avenir », prévient par exemple le journal Sport. Si le phénomène des départs de joueurs de La Masia vers des cadors anglais existe depuis des années déjà, on est peut-être face à une nouvelle tendance d’exode de jeunes talents blaugranas vers l’Arabie saoudite…