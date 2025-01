L’Arabie saoudite veut arracher Pedri au Barça !

Voilà un petit moment que l’Arabie saoudite est devenue, à la fois, un ennemi et un allié des gros clubs européens. Boostés par le gouvernement local, les gros clubs saoudiens ont ainsi arraché plusieurs stars aux grosses écuries européennes, mais ils leur permettent aussi de renflouer les caisses et de se débarrasser de certains joueurs parfois indésirables et difficilement vendables sur le marché européen en raison de salaires conséquents.

Ces prochains mois, le championnat saoudien compte encore frapper fort. Depuis des semaines déjà, les médias espagnols préviennent d’un intérêt très sérieux de la ligue du pays arabe pour Vinicius Jr, avec des offres monumentales en préparation, tant pour le Real Madrid que pour la star brésilienne. Et voilà que selon les informations de Sport, un autre grand nom de la Liga est dans le viseur des Saoudiens.

Il n’est pas chaud… pour le moment

La menace saoudienne plane ainsi au-dessus du FC Barcelone, avec Pedri qui est dans le viseur du gouvernement saoudien. Alors qu’il devrait bientôt parapher un nouveau bail - c’est du moins ce qu’espère le Barça - les Saoudiens sont venus troubler ces négociations. Le média indique que lors de la dernière Supercoupe d’Espagne tenue en Arabie saoudite, des autorités saoudiennes ont déjà discuté avec l’entourage du joueur pour leur transmettre leur intérêt.

Sport rajoute cependant que, pour l’instant, Pedri ne semble pas particulièrement intéressé par la possibilité de rejoindre la Saudi Pro League, et il ne pense qu’au FC Barcelone. Sa prolongation avec les Blaugranas devrait donc rapidement être officialisée. Mais qui sait, l’Arabie saoudite a des arguments colossaux pour faire plier tout le monde dans ce dossier, maintenant ou dans un avenir proche…