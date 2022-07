Le PSG veut rapatrier Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

«Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes». Par ces mots, Nasser Al-Khelaïfi a clairement entériné le début d'une nouvelle ère au Paris Saint-Germain mais les premiers mouvements pour le club de la capitale sur le marché des transferts se font encore attendre. Excepté l'arrivée de Vitinha, les pistes se multiplient mais rien ne semble encore se concrétiser. Une chose est sûre, les hautes sphères parisiennes comptent bien remodeler un effectif prêt à répondre aux grandes attentes des supporters sur la scène européenne. Porté par Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club, et très certainement Christophe Galtier, successeur annoncé de Mauricio Pochettino, le PSG veut changer les choses.

Désireux de se renforcer dans le secteur défensif et de trouver un nouveau numéro 9 pour concurrencer Mauro Icardi, le club de la capitale reste également à l'affût pour son milieu de terrain. Souvent décrié ces dernières années, l'entrejeu parisien ne présente, en effet, pas toutes les garanties nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Hormis Marco Verratti, homme clé dans ce secteur, le champion de France en titre ne dispose pas d'une vraie profondeur au milieu et pourrait donc profiter du mercato estival pour se renforcer à ce niveau-là. Dans cette optique, les premières idées émergent et la presse italienne révèle, ce dimanche, une nouvelle pour le moins surprenante. C'est en ce sens que le média italien Il Corriere dello Sport nous apprend que la nouvelle direction sportive du PSG serait intéressée par l’idée de rapatrier Adrien Rabiot !

Leandro Paredes pourrait faire partie du deal !

Formé au PSG, le Titi parisien ne laisserait pas insensible Luis Campos et Christophe Galtier, qui ne seraient pas contre l'idée de récupérer un élément parfaitement au courant de la vie du club et des attentes. Le média transalpin précise également que Leandro Paredes pourrait faire partie de l'opération. Désireux de s’attacher les services de l’Argentin, la Juve pourrait ainsi intégrer Rabiot afin de faire baisser les indemnités de transfert à payer pour le numéro 8 parisien. Désormais âgé de 27 ans, le natif de Saint-Maurice reste par ailleurs sur une saison globalement mitigée. Dans la lignée de ses performances depuis son arrivée dans le Piémont, l'international français (29 sélections, 2 buts) n'a jamais pleinement convaincu chez les Bianconeri. Une situation qui pourrait donc le pousser à envisager un départ, qui plus est à l'heure où Paul Pogba devrait, sauf énorme retournement de situation, faire son retour sous la tunique turinoise.

Méfiance tout de même puisque le club parisien devra faire face à différents obstacles. Le premier d'entre eux reste bien évidemment la concurrence. Malgré ses deux petites passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Adrien Rabiot demeure un joueur observé et convoité. A ce titre, Manchester United et Chelsea ne seraient pas contre l'idée de relancer l'ancien Parisien. Mais la plus grande difficulté à prévoir pour le board des Rouge-et-Bleu reste sans aucun doute : Véronique Rabiot. En froid avec la maman et agent du joueur, le PSG devra inévitablement renouer le lien pour espérer conclure le deal. Une tâche qui s'annonce ardue quand on sait les conditions dans lesquelles Rabiot avait quitté son club formateur. Selon Il Corriere dello Sport, le PSG tend quoi qu'il en soit vers cette ambition et aimerait, désormais, «faire la paix» avec le clan du joueur. Croustillant.