Le PSG recrute Vitinha et lance son mercato !

Luis Campos et Antero Henrique ont posé la première pierre du nouveau projet du Paris Saint-Germain. En attendant de régler définitivement le dossier concernant l'entraîneur, les deux hommes ont finalisé le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto. Le jeune milieu portugais s'engage pour 5 ans contre un peu plus de 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Un transfert qui a rapidement été finalisé puisque les deux parties sont tombés d'accord en seulement quelques jours.

«Le FC Porto vient annoncer aux autorités du marché financier être parvenu à un accord avec le Paris SG pour le transfert du footballeur professionnel Vitinha pour un montant de 41,525 M€ », peut-on lire dans le communiqué du club portista.

Un nouveau milieu créatif pour le PSG

Cette recrue fait déjà l'unanimité auprès des supporters du PSG tant le club a besoin de se renforcer dans un secteur qui lui a souvent fait défaut ces dernières années. Décrit comme un milieu créatif, très technique et avec une vraie intelligence de jeu par ses coéquipiers, Vitinha a un coup à jouer dans l'entrejeu parisien puisque personne ne fait réellement l'unanimité à ce poste si ce n'est Marco Verratti.

Cette saison du côté du FC Porto, le néo-international portugais (3 sélections) s'est imposé comme un élément essentiel de son équipe. Il a disputé 47 matches pour 4 buts et 5 passes décisives et a notamment croisé la route de l'OL en Europe League. Après un passage du côté de la Premier League et de Wolverhampton la saison dernière, le joueur qui avait brillé lors de l'Euro U19 avec le Portugal, découvre donc un nouveau championnat et lance surtout officiellement le mercato du PSG.