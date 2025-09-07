Menu Rechercher
Pourquoi la blessure d’Ousmane Dembélé n’aura pas d’impact sur l’attribution du Ballon d’Or

Par Josué Cassé
Touché à la cuisse vendredi avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé va manquer entre 6 à 8 semaines de compétition. Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain mais également pour l’ancien Barcelonais, plus que jamais en course pour remporter le Ballon d’Or 2025. Une blessure qui n’aura d’ailleurs pas d’impact sur l’attribution du précieux Graal puisque la période à prendre en compte par les votants pour déterminer leur scrutin est en effet close depuis plus d’un mois.

L’article 3 du règlement du Ballon d’Or précise de son côté : «la période de référence intègre la totalité de la saison, du 1er août 2024 au 2 août 2025, compétitions internationales incluses (Coupe du monde des clubs ; Euro, Copa America et CAN chez les femmes). Pour rappel, les JO 2024 comptaient pour l’édition précédente». Reste désormais à savoir qui sera l’heureux élu alors que le trophée sera, lui, remis le 22 septembre prochain.

