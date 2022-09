Le PSG s'offre une polémique XXL

La suite après cette publicité

Ils pensaient sans doute faire une boutade, mais ils ont déclenché une polémique dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé, surtout après la canicule estivale. Interrogé sur la possibilité de voir le PSG changer de mode de transport pour ses déplacements, Christophe Galtier a cru bon faire de l’humour. «Je me doutais qu’on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a discuté avec la société qui organise nos déplacements, on regarde si on peut pas se déplacer en char à voiles ». Une réponse qui a fait marrer l’intéressé, Kylian Mbappé, ainsi quelques journalistes présents dans l’auditorium du Parc des Princes.

Malheureusement pour le coach parisien, il n’a pas fallu attendre bien longtemps avant de voir les réactions fuser. Président de la fédération française de char à voile, Christophe Roger a répondu de façon assez légère à la sortie de Galtier. « J’ai le plaisir de lui annoncer que la fédération française de char à voile qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile. Il faut juste neuf heures, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher. Entre 100€ et 150€ on peut aller en char à voile, avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l’équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la fédération française aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte », a-t-il déclaré au micro d’Europe 1. Mais tous n’ont pas eu l’envie de répondre avec autant de légèreté.

Le monde politique se scandalise

À commencer par Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports. « M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? » a-t-elle répondu laconiquement sur son compte Twitter. Plus tard, c’est le directeur général de l’ONG Greenpeace France, Jean-François Julliard, qui s’est ému de la réponse de l’entraîneur rouge et bleu dans les colonnes du Parisien. « C’est affligeant. Je suis fan de foot et je pensais que certains entraîneurs comme Christophe Galtier étaient au-dessus de la mêlée. C’est un symptôme qui montre que le sujet de l’impact du sport sur l’environnement n’est pas pris en compte, qu’il n’y a pas de réflexion, et encore moins d’action dans ce domaine. (…) Un club comme le PSG aussi regardé, admiré, peut être précurseur en ayant des déplacements plus sobres, car de nombreux jeunes suivent le sport et être influencés. (…) J’aimerais qu’il revienne sur ses propos et assure que son club contribue lui aussi à l’effort collectif en matière d’écologie, que ce soit avec des modes de déplacements différents, que des joueurs fassent de la sensibilisation… Il peut y avoir plein de moyens. Pourquoi les joueurs du PSG feraient-ils moins d’efforts que les autres ? »

Enfin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, n’a pas manqué elle aussi de tacler les représentants du club phare de sa ville. « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris », s’est-elle agacé sur Twitter. Idem chez l'Eurodéputée écologiste Karima Delli. «Réaction inacceptable du PSG face aux critiques sur leur usage des jets privés. Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés... » Face à cette déferlante médiatique, notamment du monde politique (très friand des polémiques du monde du football), le PSG a déjà fait savoir aux principaux intéressés qu’il n’avait pas du tout apprécié cet épisode, avant de faire passer ses messages. Le Parisien explique en effet que le PSG discute bel et bien avec la SNCF depuis des mois pour tenter de trouver une solution.

