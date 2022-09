Le PSG l'a mauvaise contre Kylian Mbappé et Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Une boutade qui passe mal. Voilà comment qualifier la sortie de Christophe Galtier et l'attitude "infantile" de Kylian Mbappé ce lundi, en conférence de presse d'avant match de la première journée de Ligue des champions face à la Juventus. Interrogé sur les déplacements du PSG et la possibilité de les effectuer en TGV, l'entraîneur parisien a répondu, avec ironie, qu'il songeait à utiliser un char à voile à l'avenir. RMC Sport nous apprend que les dirigeants rouge et bleu n'ont pas vraiment apprécié le comportement de KM7, hilare, et de Galtier. Une source proche du club reconnaît auprès du média que l'attaquant tricolore « s'est planté » et « qu'il a pris cela à la légère », avant d'ajouter que « ce n’est pas le coach qui s’occupe de la gestion des déplacements, mais il prend le sujet très au sérieux, comme tout le monde au club », comme pour éteindre le début d'incendie à ce sujet.

Le Parisien explique de son côté que le sujet des déplacements, qui font jaser en raison de leur impact écologique et de leur empreinte carbone, n'est pas tabou en interne à Paris. Les contraintes du train, notamment le fait de ne pas pouvoir rentrer dans la foulée d'un match très tard le soir, voire dans la nuit, font que le bus reste privilégié quand les conditions le permettent (Lille, Reims, Troyes, Auxerre, Lens). Il y a déjà du mieux. Un an auparavant, l'avion était alors favorisé pour ces déplacements non loin de la capitale. Le coût du déplacement, le temps de trajet, l’accessibilité, la sécurité, les troubles potentiels à l’ordre public et l’aspect environnemental sont les critères étudiés par le PSG avant de décider du moyen de déplacement de l'équipe professionnelle.

Pour ce premier choc entre la Juventus et le PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur un doublé de Mbappe et tenter de remporter 840€ (cote à 4,20). (cotes soumises à variation)