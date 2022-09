La réponse polémique de Christophe Galtier sur les déplacements du PSG

Alors que le président d’Eurostar Group et directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a récemment tweeté pour proposer des voyages plus éco-responsables lors des déplacements des joueurs et du staff du Paris Saint-Germain (en relayant par la même occasion une vidéo de Marco Verratti dans un jet privé avec ses coéquipiers pour le déplacement à Nantes ce weekend), une question a été posé sur ce sujet en conférence de presse d'avant match (comptant pour Ligue des Champions, ce mardi contre la Juventus).

Après un énorme fou rire, l'entraineur parisien a balayé la question d'un revers de la main. «Je me doutais qu’on allait avoir cette question là. Ce matin, on a discuté avec la société qui organise nos déplacements, on regarde si on peut pas se déplacer en char à voiles » a-t-il ironisé. Pas sûr que sa réponse plaise alors que nos sociétés sont en pleine réfléxion sur la crise climatique et environnementale.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

