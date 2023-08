Mercato OL : Nicolás Tagliafico ne digère pas !

La suite après cette publicité

Lorsque Jean-Michel Aulas vend officiellement l’Olympique Lyonnais à Eagle Football dans les derniers jours de l’année 2022 après un feuilleton interminable, les supporters lyonnais peuvent espérer une forme de continuité voire même de nouvelles ressources capables de remettre à sa place l’un des fleurons du football français en nette perte de vitesse ces dernières années. Quelques mois plus tard, le bilan est terrible. La guerre fait rage de tous les côtés et rien ne va plus à l’OL.

Entre les résultats compliqués en Ligue 1, l’absence de recrutement d’envergure suite aux sanctions émises par la DNCG, les départs non souhaités et non prévus des deux pépites lyonnaises Castello Lukeba (Leipzig) et Bradley Barcola (PSG), le statut fragile d’un Laurent Blanc qui n’en finit plus de traîner son spleen dès qu’un micro se présente, des cadres aux abonnés absents et enfin une guerre ouverte déclarée entre John Textor et Jean-Michel Aulas, tout part à vau-l’eau.

Il n’en fallait pas plus à un vestiaire fragilisé pour exploser comme l’a expliqué L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif a notamment précisé que certains joueurs étaient "désabusés" voire même "jaloux" du départ des deux cracks lyonnais. Selon nos informations, cela va même plus loin que ça puisque plusieurs joueurs affichaient même une sorte de colère froide après les derniers événements qui ont secoué le club rhodanien ces dernières heures. Parmi ces joueurs, un certain Nicolás Tagliafico, véritable symbole des choix de John Textor.

Le champion du monde argentin, qui avait déjà vu l’Ajax s’intéresser à lui il y a quelques jours avant que le club néerlandais soit refroidi par les demandes rhodaniennes à son sujet, n’est pas le plus heureux à Lyon. Il a vu d’un très mauvais œil le blocage de son départ à Manchester United qui avait fait une très belle offre pour le recruter. Face à la fin de non-recevoir de l’OL, d’ailleurs confirmée par John Textor ce mardi, MU s’est rabattu sur Marc Cucurella en difficulté à Chelsea et les négociations vont d’ailleurs bon train entre les différentes parties.

John Textor a bloqué le départ de Tagliafico à Manchester United… mais pas celui de Bradley Barcola au PSG

Un gros coup dur pour le latéral gauche de l’OL, jugé comme indispensable par le boss de l’OL comme il l’a rappelé mardi soir. «Tagliafico, c’est un joueur qu’on ne souhaitait pas vendre, mais on a eu un grand club en Angleterre qui est venu. Mais c’est quasiment inimaginable de pouvoir remplacer un joueur d’une telle importance sur le terrain et dans le vestiaire. C’est l’un des cadres de l’équipe et on ne pourrait pas le faire si rapidement surtout avec la DNCG. Ce n’est pas une décision que nous voulons prendre (de le vendre) et il n’y a pas de discussions à proprement parlé», a justifié John Textor.

Une sortie médiatique sur son joueur logique en fin de mercato… mais pas vraiment au goût de Tagliafico qui n’a pas apprécié de voir ce beau discours non appliqué pour Bradley Barcola en route pour le PSG. Et ce, alors que John Textor avait clairement indiqué son souhait de conserver l’une des pièces maitresses de la deuxième partie de la saison dernière de l’OL (7 buts et 9 passes décisives entre janvier et juin 2023) d’ici la fin du mercato. Un sentiment d’ailleurs partagé par de nombreux joueurs lyonnais.

Malgré tout, si velléité de départ il y a toujours chez le latéral gauche argentin, il n’y a plus guère de chances de le voir quitter l’OL d’ici demain soir minuit. Le club sept fois champion de France de L1, qui s’est déjà considérablement affaibli malgré l’arrivée du prometteur Ernest Nuamah, a peu de chances de revenir sur sa décision. Reste à savoir désormais dans quel état psychologique va se présenter le champion du monde pour les prochaines échéances lyonnaises en championnat… à commencer par le choc à venir face au PSG dimanche soir au Groupama Stadium.