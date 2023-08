Le vestiaire de l’OL explose en coulisses

La suite après cette publicité

La guerre est déclarée. Depuis plusieurs mois maintenant, les relations entre la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas se sont dégradées. Remercié en mai dernier après 36 ans de bons et loyaux services, l’ancien président a du mal à digéré. Et les dernières déclarations de John Textor à son sujet l’ont fait vriller. Interrogé par plusieurs médias mardi, l’homme d’affaires américain a taclé JMA qui lui aurait caché des choses notamment au sujet de la situation de Lyon avec la DNCG.

Dans la foulée, Aulas a attaqué Textor pour diffamation. Puis, on a appris hier que l’ancien boss de l’OL a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour ordonner le gel de 14,5 millions d’euros du club et le nantissement des titres de John Textor. Depuis, les deux camps multiplient les sorties médiatiques cinglantes. Au milieu de tout cela, les pensionnaires du Groupama Stadium ont bouclé le transfert de Bradley Barcola au PSG.

À lire

Christophe Dugarry dézingue le PSG pour Barcola

Le groupe est impacté

L’attaquant va rejoindre Paris pour 45 millions d’euros, sans compter les bonus. De son côté, L’Équipe parle de 42 millions d’euros et de 8 millions d’euros de bonus. Une belle vente pour l’OL puisque l’ailier a fait six mois au haut niveau. Sportivement, c’est une grosse perte pour les Gones. Les supporters sont d’ailleurs mécontents, d’autant que la nouvelle direction avait assuré que les jeunes lyonnais ne seraient pas vendus cet été. Castello Lukeba a été vendu à Leipzig.

La suite après cette publicité

C’est maintenant au tour de Barcola de s’en aller, lui qui a annoncé son départ à Laurent Blanc hier. Ses coéquipiers, eux, ont suivi cela avec attention. L’Équipe explique d’ailleurs que le vestiaire de l’OL a vivement réagi à ce départ. Certains joueurs ont été "désabusés" et d’autres sont "jaloux" explique le quotidien sportif. La nouvelle direction n’a pas joint l’acte à la parole en ouvrant la porte à Barcola. Tout cela fait douter les joueurs concernant le projet. D’ailleurs, ils ont été surpris d’apprendre que Laurent Blanc est en sursis. Le Cévenol a le soutien d’un groupe qui avance dans un contexte très difficile.