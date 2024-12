FIFA-The Best 2024 : Vinícius Júnior élu joueur de l’année !

La période des fêtes approche à grands pas et tradition oblige, l’actualité du football est essentiellement prise par les mythiques cérémonies de fin d’année, récompensant les différents acteurs et actrices du ballon rond. Alors que le Ballon d’Or a été décerné à Rodri, il y a quelques semaines et qu’Ademola Lookman a mis la main sur le Ballon d’Or africain hier soir lors de la cérémonie des CAF Awards, c’est au tour de la FIFA d’organiser ce mardi soir sa soirée de gale des Prix The Best. Depuis sa scission avec le magazine français FranceFootball en 2016, la Fédération internationale de football association (FIFA) organise ses trophées annuels de manière indépendante. La récompense suprême de cette cérémonie est évidemment le Prix-The Best du joueur de la FIFA de l’année. Un système de pondération a été mis en place pour le vote de chacune des catégories, afin que les supporters, les représentants des médias, les capitaines et les sélectionneurs de toutes les équipes nationales masculines et féminines disposent tous d’un poids électoral similaire.

La saison dernière, Lionel Messi avait conservé son titre, remportant le trophée pour la deuxième année consécutive, devançant de manière assez surprenante Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour cette édition 2024 qui concerne les performances réalisées entre le 21 août 2023 et le 10 août 2024, les nommés étaient : Dani Carvajal (Espagne, Real Madrid), Erling Haaland (Norvège, Manchester City), Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain/Real Madrid), Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), Lionel Messi (Argentine, Inter Miami), Rodri (Espagne, Manchester City), Toni Kroos (Allemagne, Real Madrid) et Vinícius Júnior (Brésil, Real Madrid). Après le débat houleux qu’a entraîné la victoire de Rodri au Ballon d’Or, ce prix était plus attendu qu’à l’accoutumée.

Lot de consolation pour le Brésilien !

Au cours de cette grande cérémonie organisée à l’Aspire Academy de Doh au Qatar, c’est Vinícius Júnior qui a été plébiscité par les supporters, les médias, les capitaines et les sélectionneurs des sélections nationales. Le Brésilien a réalisé une saison flamboyante avec le Real Madrid, affichant un total de 24 buts inscrits et 9 passes décisives en 38 rencontres avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. C’est la première fois que l’ancienne pépite de Flamengo est récompensée au cours d’une cérémonie FIFA-The Best dans sa carrière.

Grand artisan du triplé Liga - Ligue des Champions - Supercoupe d’Espagne avec les Merengues, le natif de São Gonçalo avait néanmoins déçu en sélection nationale avec une élimination en quarts de finale de la Copa América 2024 avec le Brésil, compétition au cours de laquelle l’attaquant avait marqué 2 buts et délivré 2 passes en 10 apparitions. Avec cette victoire, l’attaquant succède donc à Lionel Messi, Robert Lewandowksi, Luka Modric et Cristiano Ronaldo, qui se partagent le trophée depuis 8 ans. A noter que Rodri, le Ballon d’Or 2024, est 2e et Jude Bellingham complète le podium.