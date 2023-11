PSG : la hype autour de Warren Zaïre-Emery n’est pas prête de s’essouffler !

Warren Zaïre-Emery est sur un nuage. Auteur de 5 passes décisives et 2 buts en 13 matches toutes compétitions confondues dans cet exercice 2023-2024, le jeune milieu de terrain parisien, âgé de 17 ans, n’en finit plus d’impressionner. Vendredi soir, au Parc des Princes, le natif de Montreuil est une nouvelle fois sorti du lot en inscrivant le deuxième but parisien. À la conclusion d’un superbe mouvement collectif, l’international Espoirs, parfaitement servi par Ousmane Dembélé, ne laissait, en effet, aucune chance à Benjamin Lecomte (58e). Grand artisan du succès parisien (3-0) face au MHSC, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 confirme, par ailleurs, sa forme étincelante du moment.

Décisif lors de ses cinq derniers matches avec le PSG !

Déjà buteur lors de la précédente journée sur la pelouse du Stade Brestois (3-2), Warren Zaïre-Emery, crédité d’un 7 par la rédaction FM, s’est ainsi montré décisif lors de ses cinq dernières apparitions avec le PSG. Passeur à Newcastle malgré la gifle reçue par les Magpies (1-4), il s’offrait également un récital contre l’AC Milan (3-0) en Ligue des Champions en délivrant deux offrandes. Le 8 octobre dernier, il était également précieux avec une passe décisive lors de la victoire (3-1) face au Stade Rennais. Un rendement époustouflant pour celui qui bat, week-end après week-end, les records de précocité et semble déjà survoler les débats dans la cour des grands.

Loué depuis plusieurs semaines pour son apport considérable au milieu de terrain, WZE - qui a une nouvelle fois rendu une copie très sérieuse dans ce secteur face aux Héraultais - est dans le même temps en train d’élargir sa palette en affichant de belles promesses face au but. Percutant, bluffant de maturité et constamment porté vers l’avant, le chouchou du Parc des Princes poursuit alors son ascension express. Remplacé par Fabian Ruiz en deuxième période (78e) et ovationné par le public parisien, le joueur formé au club a d’ailleurs pu vérifier sa cote de popularité grandissante lors de cette soirée. Définitivement sous le charme de leur Titi, les supporters franciliens n’ont ainsi pas hésité une seconde pour chanter à la gloire de leur pépite. Régulièrement encensé par son entraîneur Luis Enrique, Zaïre-Emery a, cette fois-ci, reçu les louanges d’un certain Milan Skriniar, présent en zone mixte à l’issue de la rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14

Les Bleus en ligne de mire…

«Je pense qu’on a fait un bon match. On a marqué, on a gagné, on doit continuer comme ça. Nous travaillons tous les jours pour être premiers, même si Nice joue demain (dimanche, ndlr). On a analysé le match de Newcastle. On continue de travailler pour nous améliorer. Nous avons des joueurs offensifs de grande classe. Warren (Zaïre-Emery) est un joueur incroyable, il est très jeune, Kang-In Lee aussi», assurait notamment le défenseur slovaque de 28 ans. Une chose est sûre, avec cette nouvelle prestation aboutie, le droitier d’1m78 confirme, plus que jamais, son nouveau statut dans le collectif parisien. De bon augure, également, à quelques jours de la liste des Bleus de Didier Deschamps. Jeudi après-midi, le sélectionneur tricolore annoncera, en effet, son groupe pour les deux matchs de l’équipe de France A contre Gibraltar et la Grèce.

Une liste dans laquelle Warren Zaïre-Emery pourrait alors, légitimement, apparaître pour la première fois, qui plus est après le forfait d’Aurélien Tchouameni, absent pour plusieurs semaines. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique n’avait d’ailleurs pas manqué l’occasion d’envoyer un message au technicien français. Si j’étais sélectionneur de l’équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol. C’est Galtier qui l’a découvert et moi je continue de le faire jouer. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d’avoir un tel jeune joueur. C’est un bon exemple, il travaille tous les jours à l’entraînement et en dehors pour ses études. C’est un exemple sur le terrain et en dehors. En attendant son éventuel première convocation, Warren Zaïre-Emery aura lui à coeur de marquer, un peu plus, les esprits lors du choc retour contre l’AC Milan, mardi soir, en Ligue des Champions.