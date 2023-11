Ligue 1 : le PSG s’impose contre Montpellier et prend la première place

La 11e journée de Ligue 1 débutait ce vendredi au Parc des Princes. En effet, le PSG recevait Montpellier pour une rencontre qui pouvait permettre aux Parisiens de prendre provisoirement la première place. Pour ce faire, Luis Enrique refaisait confiance à son 4-2-4 tantôt efficient, tantôt défaillant. De son côté, Michel Der Zakarian alignait le même onze qui a battu Toulouse la semaine dernière (3-0). Et dès les premiers instants, le MHSC s’est montré menaçant face aux locaux. Malgré l’affaire Mamadou Sakho qui aurait pu jouer sur l’équilibre d’un groupe héraultais en forme depuis le début de saison, ces derniers ont réalisé un début de rencontre plus que satisfaisant. Proches d’ouvrir le score (2e), les coéquipiers de Téji Savanier ont finalement concédé l’ouverture du score. Suite à un joli centre d’Achraf Hakimi que Kylian Mbappé a laissé passer, Kang-In Lee a été trouvé plein axe et armé une frappe imparable pour Benjamin Lecomte, laquelle a fini sa course en pleine lucarne (1-0, 10e). Le premier but de l’attaquant sud-coréen a sonné les visiteurs. Plus réaliste, le PSG a alors poussé pour faire le break. Menées par un Ousmane Dembélé inspiré mais malheureux face à Lecomte (26e), les ouailles de Luis Enrique ne sont pas parvenues à doubler la mise avant la pause malgré une nette domination et un large contrôle de la possession (69% en première période).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 2 Nice 22 10 7 6 4 0 11 4 3 Monaco 20 10 9 6 2 2 23 14 4 Lille 18 10 4 5 3 2 14 10 5 Reims 17 10 4 5 2 3 16 12 6 Brest 15 10 0 4 3 3 11 11 7 Nantes 14 10 -3 4 2 4 16 19 8 Rennes 12 10 3 2 6 2 16 13 9 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 10 Lens 12 10 -1 3 3 4 12 13 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas enlevé leur pied de l’accélérateur. Très inspirés, les joueurs parisiens ont multiplié les attaques et se sont montrés plus précis qu’à la fin du premier acte. Forcément, le verrou du MHSC a sauté au bout d’un moment et de quelle manière. Percutant en pénétration, Warren Zaïre-Emery a trouvé Ousmane Dembélé sur la droite de la surface. Précis mais pas pressé, l’ancien du Barça remettait astucieusement le ballon à WZE en retrait. Un caviar pour le milieu de terrain de 17 ans qui ne se faisait pas prier pour décocher une mine qui ne laissait aucune chance à Lecomte (2-0, 58e). Et face à un couloir droit parisien plus que performant ce soir, la défense montpelliéraine a pris l’eau de ce côté-là. Encore une fois, Achraf Hakimi a baroudé pour offrir un caviar à Vitinha en retrait. Entré en jeu à la 62e minute à la place d’un excellent Kang-In Lee, l’ancien de Porto a placé une frappe imparable qui a permis au PSG de parachever son septième succès en Ligue 1 cette saison (3-0, 66e). Dégageant une force collective très appréciable ce soir, le Paris Saint-Germain a réalisé une performance très sérieuse. Avec ce succès de haute qualité, le PSG s’empare de la première place du classement et s’est préparé au mieux avant son déplacement sur la pelouse de l’AC Milan ce mardi en Ligue des Champions (21h). De son côté, le MHSC s’est montré amorphe ce soir et s’enlise dans le ventre mou du classement (11e).