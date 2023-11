Mamadou Sakho annonce son départ de Montpellier

L’affaire Mamadou Sakho prend une tournure définitive. Suite à l’altercation que le défenseur central a eue avec son entraîneur la semaine passée à la fin d’une séance d’entraînement, il fallait se douter que les parties allaient prendre des itinéraires différents. Déjà qu’il n’entrait plus dans les plans de son entraîneur depuis cet été, le joueur de 33 ans a pris la décision de quitter Montpellier avec effet immédiat (il était sous contrat jusqu’en juin 2024). Il en a fait lui même l’annonce sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

«Suite à l’incident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline toute responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 02/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club. J’ai passé deux années dans ce club familial où j’ai pris plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes « petits frères » du centre de formation. (…) Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement le président, Laurent Nicollin, qui, comme son défunt père le faisait avant lui, dirige le MHSC avec les valeurs et les principes qui me sont chers», écrit notamment Sakho.

À lire

Le communiqué du Montpellier HSC après le départ de Mamadou Sakho

Sakho part de lui-même

L’ancien Parisien ne sera donc pas au Parc des Princes demain soir pour retrouver son club formateur. Malgré son communiqué, il ne l’aurait probablement été de toute façon. Depuis le début de la saison, Michel Der Zakarian avait arrêté de compter sur lui. Le défenseur central n’a disputé que 6 minutes de jeu. C’était le 1er octobre contre Lorient. En un peu plus de deux au MHSC, il aura connu un premier exercice plein et abouti (29 titularisations sur 29 rencontres jouées en championnat), un second plus compliqué (9 titularisations sur 15 matchs de Ligue 1 disputés) qui avait ouvert la voie pour la suite de son aventure dans l’Hérault.

La suite après cette publicité

Le club avait souhaité s’en débarrasser cet été, en raison de sa relégation dans la hiérarchie et surtout son salaire très important qui ne correspondait plus à son statut. Montpellier ne comptait pas le licencier non plus. Plutôt que de rester là où il n’était plus le bienvenu, Mamadou Sakho a, selon nos informations, décidé de lui-même de s’en aller. Désormais libre de tout contrat, l’international français aux 29 sélections (2 buts) pourra rebondir où bon lui semble et surtout sans attendre le prochain mercato.