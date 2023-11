PSG-MHSC : les notes du match

La 11e journée de Ligue 1 débutait ce vendredi au Parc des Princes. En effet, le PSG recevait Montpellier pour une rencontre qui pouvait permettre aux Parisiens de prendre provisoirement la première place. Pour ce faire, Luis Enrique refaisait confiance à son 4-2-4 tantôt efficient, tantôt défaillant. De son côté, Michel Der Zakarian alignait le même onze qui a battu Toulouse la semaine dernière (3-0). Et dès les premiers instants, le MHSC s’est montré menaçant face aux locaux. Malgré l’affaire Mamadou Sakho qui aurait pu jouer sur l’équilibre d’un groupe héraultais en forme depuis le début de saison, ces derniers ont réalisé un début de rencontre plus que satisfaisant. Proches d’ouvrir le score (2e), les coéquipiers de Téji Savanier ont finalement concédé l’ouverture du score. Suite à un joli centre d’Achraf Hakimi que Kylian Mbappé a laissé passer, Kang-In Lee a été trouvé plein axe et armé une frappe imparable pour Benjamin Lecomte, laquelle a fini sa course en pleine lucarne (1-0, 10e). Le premier but de l’attaquant sud-coréen a sonné les visiteurs. Plus réaliste, le PSG a alors poussé pour faire le break. Menées par un Ousmane Dembélé inspiré mais malheureux face à Lecomte (26e), les ouailles de Luis Enrique ne sont pas parvenues à doubler la mise avant la pause malgré une nette domination et un large contrôle de la possession (69% en première période).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 2 Nice 22 10 7 6 4 0 11 4 3 Monaco 20 10 9 6 2 2 23 14 4 Lille 18 10 4 5 3 2 14 10 5 Reims 17 10 4 5 2 3 16 12 6 Brest 15 10 0 4 3 3 11 11 7 Nantes 14 10 -3 4 2 4 16 19 8 Rennes 12 10 3 2 6 2 16 13 9 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 10 Lens 12 10 -1 3 3 4 12 13 11 Montpellier 11 10 1 3 3 4 15 14 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas enlevé leur pied de l’accélérateur. Très inspirés, les joueurs parisiens ont multiplié les attaques et se sont montrés plus précis qu’à la fin du premier acte. Forcément, le verrou du MHSC a sauté au bout d’un moment et de quelle manière. Percutant en pénétration, Warren Zaïre-Emery a trouvé Ousmane Dembélé sur la droite de la surface. Précis mais pas pressé, l’ancien du Barça remettait astucieusement le ballon à WZE en retrait. Un caviar pour le milieu de terrain de 17 ans qui ne se faisait pas prier pour décocher une mine qui ne laissait aucune chance à Lecomte (2-0, 58e). Et face à un couloir droit parisien plus que performant ce soir, la défense montpelliéraine a pris l’eau de ce côté-là. Encore une fois, Achraf Hakimi a baroudé pour offrir un caviar à Vitinha en retrait. Entré en jeu à la 62e minute à la place d’un excellent Kang-In Lee, l’ancien de Porto a placé une frappe imparable qui a permis au PSG de parachever son septième succès en Ligue 1 cette saison (3-0, 66e). Dégageant une force collective très appréciable ce soir, le Paris Saint-Germain a réalisé une performance très sérieuse. Avec ce succès de haute qualité, le PSG s’empare de la première place du classement et s’est préparé au mieux avant son déplacement sur la pelouse de l’AC Milan ce mardi en Ligue des Champions (21h). De son côté, le MHSC s’est montré amorphe ce soir et s’enlise dans le ventre mou du classement (11e).

À lire

PSG-MHSC : Luis Enrique est très satisfait de ses joueurs

L’homme du match

Lee (8) : le Sud-coréen est tout simplement sur un nuage. De retour après une superbe tournée avec son pays, il a encore ébloui le Parc des Princes. Il a d’abord inscrit une sublime frappe en lucarne pour ouvrir le score, avant de se montrer très actif sur la gauche tout au long de la première période. Un peu moins en vue après la pause, il a tout de même été intéressant, avec 100% de passes réussies (47/47) et des choix toujours justes. Remplacé par Vitinha (62e), auteur du troisième but de la soirée.

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain

Donnarumma (6) : il aura fallu attendre la fin des arrêts de jeu de la partie pour voir le portier italien en action. Et il a été décisif en réalisant une manchette sur une frappe à l’entrée de la surface (90e+5). Sinon, il a fait les sorties qu’il fallait, mais a parfois été en difficulté dans la relance au pied, dès la 1ère minute.

Hakimi (7,5) : Le Marocain débutait parfaitement son match en délivrant une belle passe décisive vers Lee, depuis son côté droit. Avant d’être également impliqué sur le deuxième but et de délivrer une nouvelle passe décisive pour Vitinha, en fin de rencontre. De quoi confirmer son bon début de saison avec le Paris Saint-Germain et sa bonne entente avec Dembélé. Une grosse opportunité de centre aussi à noter (55e) et une bonne présence défensive dans son couloir, devant Fayad. Un match plein. Remplacé par Soler (78e)

Marquinhos (5,5) : de retour en tant que titulaire, le capitaine du PSG a livré un match solide. Si la défense héraultaise n’a pas été très inquiétante, il a su faire les bons gestes, à l’instar de cette belle couverture pour Adams (54e), pour un total de cinq ballons récupérés. Un match solide, où il s’est même permis quelques montées offensives. Remplacé par Hernandez (70e)

Skriniar (5) : dans son style, le défenseur central slovaque est resté discret, mais a assuré l’essentiel quand il le fallait. Il a su contenir Adams et les rares attaques du MHSC, avec trois duels gagnés. En revanche, il a parfois eu quelques difficultés sur la lecture du jeu en profondeur, ce qui n’est pas sa spécialité.

Mukiele (6) : titularisé ce vendredi, le Français a d’abord réalisé un superbe sauvetage lors d’un contre en deux contre deux, devant Savanier (2e). Un match complet défensivement, notamment en première période, où il a eu plus de travail. Il a ensuite fait preuve de justesse technique et a participé aux actions offensives, avec Lee et Mbappé.

Zaïre-Emery (7) : jusqu’où va-t-il aller ? Celui qu’on surnomme WZE a, encore une fois, fait un match de patron. En grande maîtrise, il s’est occupé de gérer le milieu de terrain parisien. Sans trop se montrer, il a fait preuve d’une belle assurance, avant de se lâcher en seconde période, à l’image d’un sublime rush qui était proche d’aller au bout (48e). Son bon match a été récompensé par le but du 2-0, d’une belle frappe puissante. Remplacé par Ruiz (78e)

Ugarte (5) : paradoxalement plus timide que son camarade de 17 ans, l’Uruguayen a semblé moins inspiré que d’habitude. Si on ne l’a pas trop vu offensivement, il a cependant été important défensivement pour gratter quelques ballons dans les pieds des Montpelliérains (4), mais a parfois perdu des duels importants. Une prestation en demi-teinte.

Lee (8) : voir ci-dessus

Mbappé (5) : il laisse intelligemment le ballon pour Lee, lors de l’ouverture du score, mais à part cela, le capitaine des Bleus n’a pas vécu sa meilleure soirée. De belles occasions provoquées (21e, 34e), mais il a pêché dans la finition (24e, 43e, 75e). Cependant, il avait délivré une superbe remise pour Ramos… mais a été signalé hors-jeu (90e+1). Un match frustrant.

Kolo Muani (4,5) : une très belle passe en profondeur vers Dembélé (26e) et quelques bons ballons négociés pour ses partenaires d’attaque. Mais sinon, la partie de l’international français a été frustrante. Il n’a pu tenter qu’une seule frappe au but qui n’a rien donné et a perdu beaucoup de ballons (56% de passes réussies). Remplacé par Ramos (63e) , qui s’est davantage montré et aurait pu marquer… mais a été signalé hors-jeu. La concurrence sera féroce.

Dembélé (7,5) : certes, l’ex-Barcelonais a eu beaucoup de déchets dans la finition, à l’image de son duel raté devant Lecomte (26e), mais sinon son match était parfait. Il commençait sa partie par un bon décalage décisif pour Hakimi, sur l’ouverture du score. Tout au long de la partie, il a combiné avec son partenaire marocain, mais aussi avec Kolo Muani en seconde période. Il a été récompensé par une passe décisive pour Zaïre-Emery et il est également impliqué sur le troisième but, en servant également Hakimi. Il n’a manqué que le but…

Montpellier