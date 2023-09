PSG : Marquinhos évoque le rôle de Kylian Mbappé dans le vestiaire

La suite après cette publicité

L’été du Paris Saint-Germain aura été plus qu’agité avec les départs de Neymar et Lionel Messi, les nouvelles arrivées notables de Manuel Ugarte, Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Ousmane Dembélé, ainsi que la question de la prolongation de Kylian Mbappé, lui qui avait été mis à l’écart lors de la tournée estival en Asie, cet été. Mais à la veille de son premier rendez-vous européen contre le Borussia Dortmund, Marquinhos (29 ans) a assuré que tout était rentré dans l’ordre et a évoqué le rôle du capitaine des Bleus au sein du nouveau vestiaire francilien.

«Son rôle n’a pas changé, il a toujours été très clair que c’est un joueur très important. C’est un leader et il était déjà en leader avec les autres. Il a la parole, une vision et exprime très bien ce qu’il veut, ce qu’il voit et ce qu’on doit faire pour s’améliorer», a expliqué le Brésilien devant la presse.

Suivez le match PSG - Dortmund sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.