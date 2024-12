OM - LOSC : Olivier Létang assure que Lille méritait la victoire

Mené pendant plus d’une heure après avoir pourtant dominé l’OM au Vélodrome, le LOSC a su trouver les ressources pour limiter la casse et rentrer à la maison avec le point du nul (1-1). Après la rencontre, Olivier Létang, le président du club lillois, s’est montré très fier de la première partie de saison réalisée par son groupe.

« On voulait gagner ce soir, on aurait mérité avec les opportunités de la première mi-temps. On n’est pas surpris par notre groupe, qui a une force de caractère et qui est allé chercher un nul mérité. On aurait aimé faire un petit peu plus… on se fixe des objectifs entre nous, mais notre ADN est de gagner. On l’a dit ici, comme contre le Real Madrid. On avait perdu des points, l’équipe a montré du caractère. On fera le point vers la fin de saison, mais on veut une qualification en Coupe d’Europe chaque année », a-t-il indiqué sur BeIN Sports.