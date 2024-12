Luis Enrique réagit à la sale blessure de Gianluigi Donnarumma

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 4 buts à 2 face à Monaco. Un succès qui permet au club de la capitale de conforter sa place de leader du classement de Ligue 1 et d’avoir désormais dix points d’avance sur l’OM et son adversaire du soir. Mais les Parisiens ont perdu Gianluigi Donnarumma, salement blessé par une semelle de Singo en plein visage. Et alors que beaucoup réclamaient l’expulsion du défenseur monégasque, Luis Enrique n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu.

« Je ne peux rien faire, j’étais face à une situation, c’est dommage. Quand on voit une action comme celle-là, c’est toujours difficile. Mais les joueurs n’ont pas l’intention de blesser. On peut avoir des opinions partagées, mais je ne parle pas des arbitres », a déclaré l’Espagnol au micro de beIN SPORTS.