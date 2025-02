L’Atletico de Madrid réagit à la polémique Munuera Montero

Munuera Montero peut souffler. Au sifflet lors du match polémique entre Osasuna et le Real Madrid, l’arbitre a dû être écarté de ses fonctions par l’UEFA pour se reposer, en raison du cyberharcèlement dont il est victime depuis la rencontre. Quelques jours après le match, l’arbitre de 41 ans s’est retrouvé accusé de conflit d’intérêts, puisqu’il est créateur et co-actionnaire d’une société de conseil en prise de parole publique dans le monde du sport qui serait en lien avec l’Atlético de Madrid. Mais les Colchoneros ont tenu à remettre les pendules à l’heure.

Face à cette affaire, les Rojiblancos ont publié un communiqué officiel précisant que « les informations diffusées sont fausses et qu’elles font partie d’une campagne coordonnée de dénigrement et de harcèlement contre l’arbitre. Le département de conformité du club a mené une enquête approfondie et a confirmé qu’il n’y a jamais eu de relation mercantile ou contractuelle avec l’entreprise de Munuera Montero. » Parallèlement, la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a également confirmé qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les activités de l’entreprise de Munuera Montero et son rôle d’arbitre. Les Madrilènes ont même publié un message humoristique sur X à destination de l’Académie Espagnole, demandant quel terme employer pour dénoncer ce genre de « fake news ».