Le premier onze de la préparation du Barça

Le FC Barcelone dispute son premier match amical de préparation ce mercredi, à 19h, face au Gimnastic Tarragona. Ronald Koeman et les Blaugranas, encore privés de nombreux internationaux, viennent de dévoiler leur onze de départ.

Neto prendra place dans les buts. Sergiño Dest, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Alejandro Balde joueront en défense. Miralem Pjanic, Riqui Puig et Sergi Roberto évolueront dans l'entrejeu. Devant, on trouvera Yusuf Demir, Jordi Escobar et Peque Polo.