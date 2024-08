FC Barcelone : deux alertes pour Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski

Sale soirée pour le FC Barcelone. À cinq jours du début de la Liga et d’un déplacement sur la pelouse de Valence, le club catalan a montré un visage peu rassurant face à l’AS Monaco ce lundi. Balayé par des Monégasques bien plus consistants, les Blaugranas se sont inclinés lourdement en finale du trophée Joan-Gamper (0-3). Une défaite symbolique alors que les Culés n’avaient plus perdu dans ce tournoi amical depuis 2012 et un revers face à la Sampdoria.

Outre cette défaite inquiétante pour la bande à Hansi Flick, le technicien allemand va également faire face à deux coups durs avec deux de ses chouchous. En effet, Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan ont été touchés au cours de la rencontre. Alors que le buteur polonais est mal retombé sur son poignet après un tacle appuyé en première période, le milieu allemand a dû être évacué sur civière à la 67e minute pour une coupure à la tête. Le Barça n’a toujours pas communiqué sur l’état de leurs blessures.