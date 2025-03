Ligue 1 : l’OL renverse Le Havre dans un match fou et se rapproche du podium

Après la défaite de Lille contre Nantes et le nul de Nice à Auxerre, l’Olympique Lyonnais avait un gros coup à faire contre Le Havre pour aller chercher une cinquième place et surtout pour se replacer parmi les concurrents au podium. Qualifiés pour les quarts de finale de C3, les Lyonnais débutaient avec Maitland-Niles, le très en forme Nuamah et Matic au milieu de terrain pour faire tomber un HAC barragiste et en quête de sortir de la zone rouge.

Les Lyonnais débutaient tranquillement la rencontre, mais se frottaient à un pressing intensif de la part des Normands, désireux de produire du jeu au Groupama Stadium. Mais les Gones avaient de la confiance et après un contact dans la surface entre Youté et Tagliafico, un penalty sifflé et transformé par Lacazette permettait à l’OL d’ouvrir le score (1-0, 22e). Le plus dur semblait être fait, mais les Havrais n’ont rien lâché et ont aussi obtenu un penalty pour une légère charge dans le dos de Nuamah sur Kechta et transformé par Touré (31e).

Fofana et Mikautadze reviennent très fort

L’OL pensait ensuite repasser devant sur une belle action conclue par Nuamah, signalé hors-jeu (35e). Et derrière, ils sont retombés dans leur travers avec une erreur défensive et une jolie conclusion de Casimir pour donner l’avantage au HAC (2-1, 45e+2). Un énorme coup dur et l’OL a eu beaucoup de mal à revenir en seconde période, grandement gêné par la solide défense normande, malgré un poteau trouvé par Almada et une grosse action loupée par Lacazette (58e et 71e).

Mais après un coaching décisif, les entrants Mikautadze trouvait Fofana en profondeur, qui éliminait Gorgelin avant d’égaliser (2-2, 79e). Et cette fin de match folle ne pouvait pas s’arrêter ainsi. Un corner mal dévié par la défense havraise trouvait Mikautadze au second poteau, qui lâchait une reprise complètement dingue dans un angle fermé pour aller donner l’avantage à l’OL (3-2, 82e) ! Un show terminé par une réalisation d’Alamada, sa première avec Lyon, au terme d’une superbe contre-attaque (4-2, 90e+6).

Une victoire folle et qui va donner de l’élan aux hommes de Paulo Fonseca, cinquièmes, avant la trêve internationale. De son côté, Le Havre reste barragiste met peut s’appuyer sur sa belle première période avant un match décisif contre Le Havre, après la coupure.